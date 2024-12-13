Felipe Melo'dan Galatasaray'a kaleci önerisi: 'Bir isim vermem gerekirse...'
Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipo Melo, Fernando Muslera sonrası dönem için sarı-kırmızılı takıma kaleci önerdi.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, eski takımına kaleci önerisinde bulundu.
Melo, HT Spor'a verdiği röportajda Fernando Muslera'nın sezon sonundaki olası ayrılığı halinde sarı-kırmızılı takıma kimi önereciğiyle ilgili soruya Corinthians kalecisi Hugo Souza'nın ismini verdi.
Souza'nın iyi bir kaleci olduğuna dikkat çeken Felipe Melo, "Aslında birçok kaleci var. Genç bir kaleci, Corinthians'tan Hugo Souza. Bir isim vermem gerekirse onu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Hugo Souza
PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO
Futbol kariyerine Flamengo'nun altyapısında başlayan Hugo Souza 2019'da A takıma yükseldi. 2023/24 sezonunda Chaves'e kiralanan Souza, bu sezonun başında kiralık olarak Corinthians'a transfer oldu.
Souza, 2025'te bonservisiyle Corinthians'a transfer olacak. 25 yaşındaki kaleci bu sezon forma giydiği 34 maçta kalesinde 34 gol gördü. Souza, 12 maçta kalesini gole kapattı. Son Transfermarkt güncellemesiyle Souza'nın piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirlendi.
BİR MAÇTA 3 PENALTI KURTARDI
Brezilyalı kaleci, bu yıl Copa Sudamericana son 16 turu ikinci maçında takımını çeyrek finale taşıdı. Souza, Corinthians'ın Red Bull Bragantino'yu elediği karşılaşmada üç penaltı kurtarmıştı.
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