Ligue 1'de Paris Saint Germain ile Rennes karşılaştı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), Rennes'i mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 10:05
Ligue 1'de Paris Saint Germain ile Rennes karşılaştı
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Ligue 1'in 24. haftasının ilk karşılaşmasında PSG, Rennes'i ağırladı.

Kylian Mbappe'nin, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin pasıyla 90+3. dakikada attığı golle ev sahibi takım, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Rennes'de forma giyen kaleci Doğan Alemdar, maça ilk 11'de başladı.

Bu skorla 59 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Rennes ise 37 puanda kaldı.


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