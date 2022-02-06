Cristiano Ronaldo için PSG iddiası
Juventus'tan ayrılarak eski kulübü Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo için İngiliz basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Paris Saint-Germain, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
Sezon başında Juventus'tan ayrılarak Premier Lig devi Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Mirror'da yer alan habere göre Manchester United sezon sonu Mauricio Pochettino'yu teknik direktör olarak takımın başına getirmek istiyor. PSG ise Kırmızı Şeytanlar'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun peşinde.
Paris Saint-Germain'in uzun zamandır ilgilendiği Ronaldo'nun, Premier Lig'e dönmesinden bu yana istediği performansın sergilenmemesinden duyduğu hayal kırıklığının ardından sezon sonunda Manchester United'dan ayrılacağına inandığı belirtilenler arasında yer alıyor.
Geçmişte PSG'nin Portekizli yıldız için başarısız girişimlerde bulunduğu ancak şimdi Ronaldo'nun Fransız ekibine 'evet' diyebileceği de ileri sürülüyor.
ZİNEDİNE ZİDANE'LA TEKRARDAN BİR ARAYA GELEBİLİRLER
PSG yönetiminin takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması durumunda teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolları ayırmaya sıcak baktığı ve Arjantinli teknik adam yerine Zinedine Zidane'ın getirilmesinin planlandığı iddia ediliyor.
Eğer Zinedine Zidane takımın başına geçerse ve Cristiano Ronaldo da Fransız ekibinin yolunu tutarsa, Real Madrid'de birlikte çalışan ikili PSG'de yeniden bir araya gelebilirler.
CRISTIANO RONALDO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen 37 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon ligde forma giydiği 18 maçta 8 gol ve 3 asistle katkıda bulunabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 6 gollük bir performans sergiledi.
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