PSG, Nice'e yenilerek Fransa Kupası'na veda etti
Fransa Kupası'nda Nice, Paris Saint-Germain'i penaltılarda 6-5 yenerek kupadan elemeyi başardı. Messi'li PSG, 2019'dan bu yana ilk kez Fransa Kupası maçında yenildi.
Fransa Kupası'nda PSG, normal süresi 0-0 biten maçta Nice'e penaltılarda 6-5 yenilerek kupadan elendi.
PSG, Fransa Kupası son 8 turu maçında Nice'i konuk etti.
Karşılaşmanın 90 dakikasında her iki takımdan gol sesi çıkmadı.
Penaltılarda Nice, PSG'ye 6-5 üstünlük kurarak Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Nice, çeyrek final maçında Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.
PSG, 2019'dan bu yana ilk kez Fransa Kupası maçında kaybetmiş oldu.
Başkent ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi de ilk kez bu karşılaşmada 10 numaralı formayı giydi. Fransa Futbol Federasyonunun kurallarına göre Fransa Kupası maçlarında ilk 11'de başlayan futbolcuların, 1'den 11'e kadar olan numaralı formaları giymesi gerekiyor.
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