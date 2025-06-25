Lille'den Olivier Giroud hamlesi!

Transfer piyasasına giren Lille'in öncelikli hedefi hücum hattını güçlendirmek. Yönetim, yaptığı değerlendirmeler sonucunda iki yıl önce Samuel Umtiti'yi renklerine bağlarken izlediği yola benzer bir yol izliyor.

Le Petit Lillois'in haberine göre Lille, 38 yaşındaki Fransız futbolcu Olivier Giroud'un peşinde. Lille kulüp yönetimi, finansal açıdan karmaşık olsa da, kadın futbol takımında Amandine Henry gibi isimleri transfer ederek benzer "sürpriz hamleler" yapmayı seviyor. Bu kez de bu türden bir transferi hücum bölgesinde gerçekleştirmeyi planlıyorlar.

Takımda forvet hattının zayıflığı göze çarparken kiralıktan dönen genç futbolcuları var: Mohamed Bayo ve Trevis Dago. Fakat kulüp her iki futbolcuyla da gelecekte devam etmeyi düşünmüyor.

Takımı güçlendirmek adına Lille, birçok olasılığı değerlendiriyor. Bu seçenekler arasında daha deneyimli oyuncular da var. Edinilen bilgilere göre bu isimlerden biri, 38 yaşındaki Olivier Giroud. Kulübün ilgisi her geçen gün artıyor ve ilk görüşmeler de şimdiden yapılmış durumda.

2012 yılında Montpellier'den ayrılmasıyla Fransa dışına çıkan Olivier Giroud, 2024 yazından bu yana Los Angeles FC'de forma giyiyor. ABD'de çıktığı 36 maçta 5 gol atıp 3 asist yapan Giroud ayrıca Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giydi.

Giroud transferi olmazsa diğer seçenek Rangers forması giyen 22 yaşındaki genç futbolcu Hamza Igamane olarak belirtildi.

Igamane geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 46 maça çıkarken 16 gol atıp 3 de asist kaydetti.



