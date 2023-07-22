Lionel Messi, ABD kariyerine golle başladı

Avrupa kariyerini sonlandırarak ABD ekibi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 10:18
Lionel Messi, ABD kariyerine golle başladı
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Paris Saint Germain ile yollarını ayıran Lionel Messi MLS ekibi Inter Miami'ye imza attı. Arjantinli yıldız,  Inter Miami ile ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası'nın ilk hafta maçında, Inter Miami ve Cruz Azul takımları ABD'nin Florida eyaletinde bulunan DRV PNK Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

FRİKİKTEN KAYDETTİ

Inter Miami, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Inter Miami, 44. dakikada Robert Taylor'la öne geçerken Uriel Antuna 65. dakikada skoru eşitledi. Maça yedek kulübesinde başlayan ve oyuna sonradan dahil olan Lionel Messi, 90+4'te serbest vuruştan kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.

Inter Miami formasıyla ilk golünü ilk maçında kaydeden Lionel Messi, kariyerinde penaltı olmadan 700. golüne ulaşmış oldu.


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