Lionel Messi'nin ABD'de kazanacağı ücret belli oldu

MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi'nin kulüpten alacağı maaş belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 21:48
Lionel Messi'nin ABD'de kazanacağı ücret belli oldu
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Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin yeni takımı Inter Miami'de kazanacağı ücret açıklandı.

"50-60 MİLYON DOLAR"

Marca'da yer alan habere göre, MLS ekibi Inter Miami'nin başkanı Jorge Mas, "Messi, ABD'de yıllık 50-60 milyon dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum" dedi.

Kulübün diğer ortaklarından David Beckham'ın Messi ile sadece futbol konuştuğunu söyleyen Mas, "Messi'nin üzerinde baskı hissetmesini istemedim. Bütün Dünya Kupası'nı onu ve Arjantin'i izleyerek geçirdim ve yeni sponsorluk anlaşmamız bu transferde büyük rol oynadı" sözlerini sarf etti.

36 yaşındaki Messi, kariyeri boyunca çıktığı 875 kulüp maçında 710 gol 339 asist kaydetti.


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