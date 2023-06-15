Lionel Messi attı, Arjantin kazandı!

Son Dünya Şampiyonu Arjantin, hazırlık maçında Avustralya'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 17:39
Lionel Messi attı, Arjantin kazandı!
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Arjantin ile Avustralya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Workers' Stadium'da oynanan maçı Arjantin 2-0 kazandı.

Arjantin'in galibiyet golleri 2. dakikada Lionel Messi, 68. dakikada Pezzella kaydetti. Lionel Messi, 1 dakika 19 saniye ile kariyerinin en hızlı golünü Avustralya'ya attı.


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