Lionel Messi'den 2026 Dünya Kupası açıklaması!

1.11.2025 15:58:00
Inter Miami'nin dünya yıldızı oyuncusu Lionel Messi, 2026'da düzenlenecek olan Dünya Kupası hakkında konuştu.

Amerika MLS Ligi'nde Inter Miami forması giyen Arjantinli efsane Lionel Messi, 2026'da düzenlenecek olan Dünya Kupası hakkında konuştu.

"İYİ HİSSEDEREK GİTMEK İSTİYORUM"

Kuzey Amerika kıtasında düzenlenecek Dünya Kupası'na heyecanlı olduğunu belirten Messi, "2026 Dünya Kupası'nda yer almak için çok büyük bir istek ve heyecan duyuyorum. Ancak oraya kendimi iyi hissederek gitmek istiyorum, en iyi şekilde katkı sağlayabileceğimden emin olmalıyım" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 37 maçta forma giyen 38 yaşındaki yıldız, 34 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Arjantin #lionel messi

