Galatasaray - Trabzonspor derbisinin VAR hakemi açıklandı!

1.11.2025 12:03:00
Güncellenme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki derbinin VAR hakemini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı bugün oynanacak 2 maçla devam edecek. Süper Lig'de bugün Göztepe-Gençlerbirliği ve Galatasaray-Trabzonspor maçları oynanacak.

Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek. Göztepe-Gençlerbirliği maçında ise Yasin Kol görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bugün oynanacak iki maç öncesinde karşılaşmalarda görev alacak VAR hakemlerini duyurdu.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre bugünkü maçların VAR ve AVAR hakemleri şöyle:

Image

