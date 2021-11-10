Lionel Messi Miami'deki lüks evini 7 milyon dolara satıyor

10 Kasım 2021 Çarşamba, 11:50

Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Miami’deki lüks evini 7 milyon dolara satışa çıkardı. 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, rezidansta yer alan iki katlı evini 2015’da 5 milyon dolara satın almıştı.

Evi satın almasından bu yana kullanmayan Messi, Barcelona'dan PSG'ye transferi sonrası Fransa’nın Paris şehrinde yaşamaya başladı.

Ünlü futbolcunun satışa çıkardığı lüks evinin dört yatak odası ve beş banyosu bulunuyor. 300 metrekarelik evin dev camlarından alabildiğine okyanus manzarası içeri giriyor.

Messi'nin 7 milyon dolarlık evini satışa çıkararak, aynı fiyata başka bir ev satın aldığı iddia ediliyor.



