Lionel Messi yeni adresini açıkladı!
Fransız ekibi Paris Saint Germain'den ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi, transfer olacağı takımı açıkladı.
Arjantinli yıldız Lionel Messi, transfer olacağı takımı duyurdu.
Lionel Messi yaptığı açıklamada, "Barcelona'ya geri dönmeyeceğim. Inter Miami'ye gideceğim. Futbolu farklı bir şekilde deneyimlemek için ABD ligine gitmenin zamanı gelmişti. Henüz %100 bitmedi ama orada devam etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın ardından imza attığı PSG'de 2 yıl geçiren Lionel Messi, bu süreçte Fransız ekibinde 75 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu maçlarda 32 gol attı ve 34 asist yaptı.
DEV MAAŞI REDDETTİ!
Messi, Inter Miami'ye resmi olarak imza atması durumunda Al Hilal'den gelen 3 yıllık 1 milyar euro'luk teklifi de geri çevirmiş oldu.
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