Lionel Messi:'2026 Dünya Kupası'nda oynayamayacağım'

Yayınlanma: 15.06.2023 - 19:21

Güncelleme: 15.06.2023 - 19:21

Arjantin'in Avustralya'yı 2-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında 90 dakika sahada kalıp 1'de gol kaydeden Lionel Messi, milli takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Önümüzdeki hafta 36 yaşına girecek olan Messi; "2026 Dünya Kupası'nda oynayamayacağımı söylemem çok normal. Yaşım ve turnuvanın zamanlaması benim orada oynamamın zor olacağını gösteriyor. Başardığımız şeylerin tadını çıkarmalıyız'' ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, kariyerinin geri kalan bölümü hakkında ise; ''Dürüst olmak gerekirse, Dünya Şampiyonu olmasaydık artık Milli takıma gelmezdim, çünkü şuan burada olmaktan keyif alıyoruz, futbolu henüz bırakamam ve her şeyin tadını çıkaracağım'' dedi.

Arjantinli yıldız, geçtiğmiz günlerde Paris Saint Germian ile yollarını ayırmış David Beckham'ın başkanı olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olduğunu duyurmuştu.