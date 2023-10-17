Litvanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Macaristan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) G Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:49
Litvanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Marco Rossi yönetimindeki Macaristan, deplasmanda Edgaras Jankauskas'ın ekibi Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

LİTVANYA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Darius and Girenas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

LİTVANYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavut hakem Juxhin Xhaja'nın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Macaristan, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Sırbistan'ı 2-1 mağlup etmişti.

Litvanya ise Bulgaristan deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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