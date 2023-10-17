Litvanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Macaristan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) G Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Marco Rossi yönetimindeki Macaristan, deplasmanda Edgaras Jankauskas'ın ekibi Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
LİTVANYA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Darius and Girenas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
LİTVANYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Arnavut hakem Juxhin Xhaja'nın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Macaristan, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Sırbistan'ı 2-1 mağlup etmişti.
Litvanya ise Bulgaristan deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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