Liverpool 10 kişi kazanmasını bildi!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 19:07

Güncelleme: 19.08.2023 - 19:07

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Liverpool, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki mücadeleyi Liverpool 3-1'lik skorla kazandı.

Bournemouth henüz 3. dakikada Antoine Semenyo'nun attığı golle öne geçti. Liverpool, 27'de Luis Diaz ile eşitliği yakaladı. Liverpool'da 36. dakikada kazanılan penaltıda Muhammed Salah, kaleci Neto'ya takıldı. Kaleciden dönen topu tamamlayan Mısırlı yıldız takımını öne geçirdi.

İlk yarı Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Liverpool'da Alexis Mac Allister, 58. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Jürgen Klopp'un ekibi 62'de bu kez Diogo Jota ile bir gol daha buldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Liverpool, Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Ligin ilk haftasında Chelsea ile 1-1 berabere kalan Liverpool, bu sonucun ardından sezonun ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Bournemouth, 1 puanda kaldı.

Liverpool, gelecek hafta Newcastle United deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Tottenham'a ağırlayacak.