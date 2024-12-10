Liverpool 6'da 6 yaptı! Salah tarihe geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Liverpool, deplasmanda Girona'yı 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Liverpool, deplasmanda Girona ile karşılaştı. Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 63. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti. İngiliz devinin tek golünü kaydeden Salah, Liverpool formasıyla Avrupa kupalarında 50 gol atan ilk futbolcu oldu.
Bu sezon Devler Ligi'nde 6'da 6 yapan Arne Slot'un takımı, 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Liderliğini sürdüren İngiliz devi, ilk hafta oynanan Milan maçı dışında gol yemedi. Rakip filelere ise toplam 13 gol gönderdi.
6. hafta itibariyle 3 puanı bulunan Girona, Bratislava galibiyeti dışında oynadığı tüm maçları kaybetti.
Bir sonraki haftada Liverpool, Lille ile karşılaşacak. Girona ise Milan deplasmanına gidecek.
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