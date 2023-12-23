Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta sahasında Manchester United ile 0-0 berabere kalmıştı.
Arsenal ise evinde karşılaştığı Brighton maçından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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