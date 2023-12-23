Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:44
Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta sahasında Manchester United ile  0-0 berabere kalmıştı.  

Arsenal ise evinde karşılaştığı Brighton maçından 2-0'lık galibiyet  ile ayrılmıştı.


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