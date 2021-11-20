Liverpool Arsenal'i sahadan sildi!
Liverpool, milli ara dönüşü Arsenal'i Anfield'da 4-0 mağlup etti ve Londralı rakibine karşı evinde üst üste 6. kez kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 4-0'lık skorla kazandı.
İlk yarım saatteki dengeli oyunun ardından Liverpool, 39. dakikada Sadio Mane ile gol perdesini açtı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
52. dakikada Diogo Jota farkı ikiye çıkardı. Arsenal, bu golden sonra oyundan düşerken Muhammed Salah, 74. dakikada farkı artırdı. Salah böylece Arsenal'e karşı oynadığı 10 maçta 10 gollük etki yaptı; 8 gol, 2 asist!
Takumi Minamino, oyuna girdikten sadece 50 saniye sonra 77. dakikada maçın skorunu belirledi.
Anfield'da Arsenal'i üst üste 6. kez yenen Liverpool puanını 25'e yükseltti ve lider Chelsea'yi 4 puan geriden takibini sürdürdü. Arsenal ise 20 puanda kaldı.
Liverpool, gelecek hafta Southampton'ı ağırlayacak. Arsenal ise sahasında Newcastle ile karşılaşacak.
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