Liverpool, deplasmanda kazanamadı! Crystal Palace 0-0 Liverpool

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool, Crystal Palace deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 09:29
Liverpool, deplasmanda kazanamadı! Crystal Palace 0-0 Liverpool
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İngiltere Premier Lig 25. hafta maçında Liverpool, Crystal Palace ile karşılaştı. Selhurst Park'ta oynanan maç 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Liverpool iki maç sonra puan kaybetti. Crystal Palace'nin ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Alınan bu sonucun ardından Liverpool puanını 36 yaptı. Crystal Palace ise 27'ye çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Machester United ile karşılacak. Palace ise Aston Villa deplasmanına gidecek.


İngiltere Premier Lig liverpool crystal palace

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