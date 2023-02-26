Joshua King: Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü, camiası

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 09:23

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 09:23

Joshua King, Spor Toto Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yendikleri 23. hafta erteleme maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Sevilla ile eşleşmeleriyle ilgili King, "Grubu lider bitirmiştik. Sevilla ile karşılaşacağız. Biz Avrupa'da güçlü bir performans ortaya koyduk ki şimdi bu noktadayız. 9'unda ilk maçı, 16'sında da ikinci maçı oynayacağız. Sevilla karşısında elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için sahada olacağız. Sadece Fenerbahçe taraftarlarının değil, tüm Türkiye'nin desteğini hissederek bu maçları oynayacağız. Sahada güçlü kalarak, istediğimiz şeyleri gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan deprem felaketlerinin ardından depremzedelere yardım etmek için herkesin elinden geleni yaptığını anlatan King, şöyle devam etti:

"Türkiye için zor zamanlardı. Burada yaşayan insanları iyi bir şekilde anlayabildiğimi düşünüyorum. Aynı şekilde biz futbolcular için de Türklerin bizlere olan sevgisini gördüğümüzden dolayı aynı şekilde onların yaşamış olduğu hüznü, acıyı biz de derinden hissettik. Orada yaşananları hayal edemeyiz çünkü hayalden de öte bir felaket yaşandığını söyleyebilirim. Depremde hayatlarını kaybeden insanların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Bizler fazlasıyla etkilendik. Depremden çok fazla insan etkilendi."

Türkiye'de herkesin afete karşı birlikte hareket etmesinden gurur duyduğunu aktaran Norveçli oyuncu, şunları kaydetti:

"Futbolda rekabet olsa da herkes oradaki mağdur insanlara yardımcı olabilmek için ellerinden geleni ortaya koydu. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil, diğer tüm taraftarlar aynı şekilde bu yardımı gösterdi. Umuyorum ki bu yardımlar kısa sürede oradaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşır ve depremi yaşayan bölge tekrardan ayağa kalkar. Normale dönmek bana göre o kadar kolay değil çünkü onların yaşamış oldukları şey bizim hayal ettiklerimizden daha acı, daha fazla. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü, camiası. Bizler de elimizden gelenin en iyisini gösterdik. Yardımcı olmaya çalıştık. Türk insanının gönlünün ne kadar zengin olduğunu görmüş olduk."

Tecrübeli oyuncu, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesinin normal olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Evet bu takımlar ligden çekildi. Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çok üzücü bir durum ama gayet anlaşılır bir durum. Bizler maçlarımızı oynamaya gayret göstereceğiz. Oldukça üzgünüz yaşanan durumdan dolayı. Bu depremi yaşayan, hisseden insanların üzüntülerini paylaşıyoruz. Bu doğal afet, futboldan çok daha büyük bir olay. Bizler de önümüzdeki maçları oynamaya devam edeceğiz."