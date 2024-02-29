Liverpool evinde 18'lik gençleriyle turladı
İngiltere FA Cup karşılaşmasında Liverpool ağırladığı Southampton'u 3-0 yendi.
FA Cup 5. tur karşılaşmasında Liverpool konuk ettiği Southampton'ı 3-0 mağlup etti.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Lewis Koumas ve 73 ve 88. dakikalarda Jayden Danns kaydetti.
Liverpool'un çeyrek finaldeki rakibi Manchester United oldu.
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