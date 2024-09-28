Liverpool evinde rahat kazandı!

İngiltere Premier Lig 6. hafta maçında Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.

Liverpool evinde rahat kazandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 21:36

İngiltere Premier Lig 6. hafta maçında Liverpool, sahasında Wolverhampton ile karşılaştı. Molineux Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 2-1 kazandı.

Liverpool'un golleri 45+1. dakikada Ibrahima Konate, 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti. Wolves'un tek golü 56. dakikada Ait Nouri'den geldi.

Manchester City'nin puan kaybettiği haftada Liverpool, 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Wolves ise 1 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Palace ile oynayacak. Wolves ise Brentford deplasmanına gidecek.


Etiketler: #liverpool #wolverhampton #İngiltere Premier Lig #premier lig
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler