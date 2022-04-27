Liverpool, ikinci yarıda açıldı! Liverpool 2-0 Villarreal
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiliz devi Liverpool sahasında konuk ettiği Villarreal'i 2-0 mağlup etti ve ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, konuk ettiği Villarreal'i 2-0 mağlup etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final turunda, İngiltere'nin Liverpool ile İspanya'nın Villarreal takımları Anfield Stadı'nda karşılaştı.
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği mücadeleye atak başlayan Liverpool, yıldız oyuncuları Muhammed Salah ve Sadio Mane ile çeşitli pozisyonlar üretmesine rağmen Villarreal savunmasını geçemedi.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ev sahibi ekibin en tehlikeli pozisyonu, Thiago Alcantara'dan geldi. İspanyol oyuncunun 42. dakikada ceza sahası dışından sert vuruşunda top, direğe çarparak auta gitti.
İkinci devreye hızlı başlayan Liverpool, aradığı golü 53. dakikada buldu. Orta sahadan kısa paslarla rakip ceza sahasında çoğalan Liverpool'da kaptan Jordan Henderson'ın sağ kanattan yaptığı sert orta, Villarreal defansından Pervis Estupinan'a çarparak kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu: 1-0
Hız kesmeyen ev sahibi ekipte Salah'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve İngiltere temsilcisi, 55. dakikada 2-0 öne geçti. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında toplam 14 gole ulaşan Senegalli oyuncu, Didier Drobga'yı yakalayarak turnuva tarihinde en yüksek sayıya ulaşan iki Afrikalı oyuncudan biri oldu.
Rakibini 2-0'la geçen Liverpool, ikinci maç öncesi skor avantajı yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 3 Mayıs Salı günü Ceramica Stadı'nda oynanacak.
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