Liverpool, Muhammed Salah ile 3 puanı kaptı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 08:41

Güncelleme: 04.05.2023 - 08:41

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta erteleme maçında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Marco Silva'nın yönetimindeki Fulham karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 1-0 kazanırken galibiyet golünü 39. dakikada Muhammed Salah penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. galibiyetini alan Liverpool 56 puana ulaşırken, Fulham 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında evinde Brentford'u ağırlarken, Fulham kendi sahasında Leicester City'i konuk edecek.