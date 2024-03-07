Liverpool, Prag deplasmanında şov yaptı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, deplasmanda Sparta Prag'ı 5-1 mağlup etti

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 22:52
Liverpool, Prag deplasmanında şov yaptı!
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi  son 16 turu ilk maçında Sparta Prag, sahasında Liverpool'u konuk etti.

Epet Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 5-1 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister, 25 ve 45+3. dakikalarda Darwin Nunez, 53. dakikada Luis Diaz ve 90+4'te Dominik Szoboszlai kaydetti. Sparta Prag'ın tek golü ise 46. dakikada kendi ağlarını havalandıran Conor Bradley'den geldi.

Müsabakanın rövaşı, 14 Mart Perşembe günü Anfield'da oynanacak.


uefa avrupa ligi haberleri liverpool haberleri Sparta Prag haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri

En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri
Union SG maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber: Becao'da yırtık tespit edildi!

Union SG maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber: Becao'da yırtık tespit edildi!
Başkentte kayıtlı seçmen sayısında artış

Başkentte kayıtlı seçmen sayısında artış
Muğla’ya Mart ayında kar yağdı

Muğla’ya Mart ayında kar yağdı
Gaziantep FK’dan teknik direktör açıklaması!

Gaziantep FK’dan teknik direktör açıklaması!
Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için 'deprem' uyarısı: 'Midemiz korkudan ağzımızda...'

Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için 'deprem' uyarısı: 'Midemiz korkudan ağzımızda...'
Evde kolayca yapabileceğiniz çıtır çıtır enfes patates cipsi tarifi…

Evde kolayca yapabileceğiniz çıtır çıtır enfes patates cipsi tarifi…