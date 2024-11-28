Liverpool, Real Madrid'i sahadan sildi!

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Liverpool evinde Real Madrid'i 2-0 yenerek 5'te 5 yaptı.

Liverpool, Real Madrid'i sahadan sildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 01:00

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Arne Slot'un ekibi Liverpool evinde Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid'i 2-0 mağlup etti.

Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 52. dakikada Alexis Mac Allister ve 76. dakikada Cody Gakpo kaydetti.

Maça yıldız isimlerin kaçırdıkları penaltılar damga vurdu. Real Madrid'in 59. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Kylian Mbappe, 61. dakikada kaleci Kelleher'i geçemedi.

Öte yandan Liverpool'un 70. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Muhammed Salah, 71. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

ARDA GÜLER İLK 11 BAŞLADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.

Carlo Ancelotti, Anfield deplasmanında ilk 11'de forma şansı verdiği Arda Güler'i 57. dakikada kenara alarak Lucas Vazquez'i oyuna aldı.


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