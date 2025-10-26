Liverpool üst üste 4. kez mağlup! Bir darbe de Brentford'dan...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.10.2025 13:03:00
Cumhuriyet Spor
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Brentford'a 3-2 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig 9. hafta maçında Liverpool deplasmanda Brentford ile karşılaştı.

Gtech Community Stadium'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

SALAH'DAN 1,5 AY SONRA İLK GOL

Brentford'a galibiyeti getiren golleri Dango Outtara, Kevin Schade ve penaltıdan Igor Thiago kaydetti. Liverpool'un gollerini Milos Kerkez ve Mohamed Salah attı. Mısırlı forvet, 1,5 ay sonra golle tanıştı. Brentford'da milli futbolcu Yunus Emre Konak maç kadrosunda yer almadı.

BRENTFORD İÇİN İLK, LIVERPOOL ÜST ÜSTE 4. KEZ...

Brentford, tarihinde ikinci kez Merseyside ekibini mağlup etti. Böylelikle Liverpool ligde üst üste 4. kez mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Brentford puanını 13'e çıkarırken, Liverpool 15'te kaldı. Ligin sonraki maçında Brentford deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Liverpool ise Aston Villa'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #liverpool #İngiltere Premier Lig #brentford

