Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray maçında sakatlanmıştı... Liverpool'dan Alisson açıklaması!

Galatasaray maçında sakatlanmıştı... Liverpool'dan Alisson açıklaması!

17.10.2025 16:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray maçında sakatlanmıştı... Liverpool'dan Alisson açıklaması!

Galatasaray maçında sakatlanan Liverpool'un yıldız kalecisi Alisson Becker'in, Kasım ayındaki milli araya kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, Galatasaray'a karşı 30 Eylül'de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı sakatlık sonrası bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 kaybedilen maçın 56. dakikasında sakatlanan Alisson, oyuna devam edememişti. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Manchester United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında tecrübeli kalecinin son durumunu değerlendirdi.

Slot, "Alisson Becker, Manchester United maçında forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı. Alisson'un Kasım ayındaki milli araya kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.

Yıldız kalecinin yokluğunda kaleyi Giorgi Mamardashvili'nin koruması bekleniyor. Alisson'un tedavi süreci ise kulüp sağlık ekibinin kontrolünde devam ediyor.

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #sakatlık #Alisson

İlgili Haberler

Kulübüyle henüz sözleşme yenilemedi... Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncunun transferinde karşı karşıya!
Kulübüyle henüz sözleşme yenilemedi... Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncunun transferinde karşı karşıya! Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal forması giyen Sergej Milinkovic-Savic, henüz kulübüyle sözleşmesini yenilemedi. Savic’le Avrupa’dan birçok takım ilgilenirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer için devrede olduğu iddia edildi.
Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı: 'Takım arkadaşlarım kalmamı istedi'
Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı: 'Takım arkadaşlarım kalmamı istedi' Galatasaray’ın İtalya Serie A ekibi Udinese’ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı ekipten ayrılığı ve eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu.
Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Ara transferde rota Arjantin!
Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Ara transferde rota Arjantin! Galatasaray'ın ara transfer dönemi için çalışmalar başladığı ve Independiente'nin orta saha oyuncusu Felipe Loyola'yı transfer etmek istediği iddia edildi.