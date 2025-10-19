Manchester United 9 yıl sonra Liverpool'u deplasmanda devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-1'lik skorla kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri dakika 2'de Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire kaydetti. Liverpool'un tek golünü ise dakika 78'de Cody Gakpo attı.
Arne Slot'un ekibi Liverpool, üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.
9 YIL SONRA BİR İLK
Manchester United bu sonuçla Liverpool deplasmanındaki kötü gidişatına son verdi.
Kırmızı Şeytanlar son olarak 17 Ocak 2016’da Anfield'da galibiyet yüzü görmüştü. United, Wayne Rooney'nin golüyle maçı 1-0 kazanmıştı.
Öte yandan Manchester United, Liverpool'a konuk olduğu son 9 lig maçında da galibiyet alamamıştı. (5 beraberlik, 4 mağlubiyet)
ALTAY BAYINDIR FORMA GİYMEDİ
Liverpool'un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo, Manchester United karşısında 3 kez direklere takıldı.
Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 13'e yükseltti. Liverpool, 15 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Brighton'ı ağırlayacak. Liverpool, Brentford deplasmanına gidecek.