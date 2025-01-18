Liverpool'a Darwin Nunez hayat verdi!
Premier Lig'de lider Liverpool, Brentford'u deplasmanda Darwin Nunez'in uzatmalardaki golleriyle 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, Brentford ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0 ile Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 90+1 ve 90+3'te Darwin Nunez attı.
Liverpool'da bu maçla birlikte son haftalardaki kayıplar sona erdi. Arne Slot'un ekibi, bu maçtan önce ligdeki son 2 beraberlikle ayrılmıştı. Liverpool, Brentford galibiyeti öncesi Manchester United ile 2-2, Nottingham Forest ile 1-1 berabere kalmıştı.
Bu sonucun ardından Liverpool, 50 puana yükseldi. Brentford, 28 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Ipswich Town ile karşılaşacak. Brentford, Crystal Palace deplasmanına gidecek.
Etiketler: #İngiltere Premier Lig #liverpool #brentford #Darwin Nunez
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