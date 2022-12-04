Liverpool'a en büyük teklif Suudi Arabistan - Katar ortaklığından!
Suudi Arabistan ve Katar ortak yatırım fonu, satılığa çıkarılan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool için şu ana kadar en büyük teklifi veren taraf oldu.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u satılığa çıkaran Fenway Sports Group'a en ciddi teklif Suudi-Katar ortak konsorsiyumundan geldi.
Sporting News'in haberine göre; Suudi-Katar ortak konsorsiyumunun Liverpool için 3.75 milyon euro'luk bir ilk teklif verdi. Konsorsiyumun kendi devletleriyle de alakalı olduğu belirtildi.
2021 öncesinde iki ülke arasında politik kriz yaşandığı belirtilirken, 2021'den itibaren iki ülkenin güçlü şekilde ticari bağlar kurduğu kaydedildi. Liverpool'un iki ülkenin yönetimine yakın fonlar tarafından satın alınmasının, yönetimler arası daha fazla güven ve işbirliğine delalet sayılacağının altı çizildi.
GERÇEKLEŞİRSE TARİHİN EN PAHALI SATIŞI OLACAK
Liverpool, 3.75 milyar euro'ya satılırsa Premier Lig tarihinin en pahalı satışı gerçekleşmiş olacak. Bu rekorun bir önceski sahibi 3.2 milyar euro ile Chelsea'ye aitti.
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