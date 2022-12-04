TFF'den Trabzonspor'a Bruno Peres cezası

04 Aralık 2022 Pazar, 12:37

Trabzonspor, hazırlık maçında Hull City ile karşılaşırken Bruno Peres nedeniyle ceza aldı.

Sporx'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, ligin ilk yarısı için lisansı çıkartılmayan Peres karşılaşmada forma giydiği için bordo-mavili takıma 25 Bin TL para cezası verdi.

Öte yandan Trabzonspor ile Hull City arasındaki müsabaka Trezeguet ve Ozan Tufan'ın penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.