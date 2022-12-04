TFF'den Trabzonspor'a Bruno Peres cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ilk yarısında lisansı çıkartılmayan Bruno Peres'in Hull City ile yapılan hazırlık mücadelesinde forma giymesi nedeniyle Trabzonspor'a ceza verdi.
Trabzonspor, hazırlık maçında Hull City ile karşılaşırken Bruno Peres nedeniyle ceza aldı.
Sporx'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, ligin ilk yarısı için lisansı çıkartılmayan Peres karşılaşmada forma giydiği için bordo-mavili takıma 25 Bin TL para cezası verdi.
Öte yandan Trabzonspor ile Hull City arasındaki müsabaka Trezeguet ve Ozan Tufan'ın penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.
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