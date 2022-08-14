Londra derbisinde kazanan çıkmadı!

14 Ağustos 2022 Pazar, 20:33

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

19. dakikada Chelsea'nin yeni transferi Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella'nın kornerden ortasına yarım voleyle vurarak takımını öne geçirdi.

Tottenham, 68. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg'in ceza sahası dışından attığı golle eşitliği sağladı.

Gol sonrası eski takımı Chelsea'nin yedek kulübesine doğru sevinç gösterisi yapan Tottenham'ın hocası Antonio Conte, tartışmalara neden oldu. Conte ile Chelsea'nin menajeri Thomas Tuchel arasında gerginlik yaşandı.

Chelsea, 77. dakikada Reece James ile tekrar öne geçti. Bu kez Thomas Tuchel gol sevincinde tribünlere doğru koştu.

Tottenham, 90+6. dakikada Harry Kane'in kafa golüyle eşitliği sağladı.

Bitiş düdüğünün ardından Antonio Conte, tokalaşırken elini sıkıp bırakmaması ve konuşması üzerine Thomas Tuchel'in üstüne yürüdü. Teknik heyetler ikiliyi zor ayırdı. Conte ve Tuchel ikilisi kırmızı kart gördü

Bu sonucun ardından iki takım da 4'er puana yükseldi.

Chelsea, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Tottenham ise evinde Wolves'u ağırlayacak.