Londra Maratonu'nda Afrika rüzgarı
Erkeklerde Etiyopyalı Sisay Lemma, kadınlarda ise Kenyalı Joyciline Jepkosgei birinci oldu
41. Londra Maratonu'nu, erkeklerde Etiyopyalı Sisay Lemma, kadınlarda ise Kenyalı Joyciline Jepkosgei kazandı.
Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.
Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 4 dakika 1 saniyelik derecesiyle Sisay Lemma aldı. 30 yaşındaki atlet, geçen yıl 3'üncü olduğu yarışta zirveye çıktı. Kenya'dan Vincent Kipchumba, 2.04.28'lik zamanıyla 2'nciliği, bir diğer Etiyopyalı Mosinet Geremew ise 2.04.41 ile 3'üncülüğü elde etti.
Kadınlarda 2.17.43'lük süresiyle finişe ilk gelen Kenyalı Joyciline Jepkosgei, şampiyonluğa ulaştı. Etiyopyalı sporculardan Degitu Azimeraw 2.17.58 ile 2'nci, Ashete Bekere de 2.18.18 ile 3'üncü oldu.
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