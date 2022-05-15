Lorenzo Insigne, Napoli'ye gol ve gözyaşı ile veda etti
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Napoli, evinde Genoa'yı 3-0 mağlup etti. Lorenzo Insigne, son kez çıktığı Diego Armando Maradona Stadı'na golle veda etti.
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Luciano Spalletti'nin ekibi Napoli, evinde Alexander Blessin'in çalıştırdığı Genoa'yı ağırladı.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 3-0 kazanırken goller; 32'de Victor Osimhen, 66'da penaltıdan Lorenzo Insigne ve 81'de Stanislav Lobotka'dan geldi.
Sezon sonunda 10 sezondur formasını giydiği Napoli'den ayrılıp MLS ekiplerinden Toronto'ya transfer olacak olan İtalyan oyuncu Lorenzo Insigne, son kez Napoli taraftarlarının önünde sahaya çıktı ve 66. dakikada ağları sarsmayı bildi. Lorenzo Insigne'ye maç sonunda Napoli tarafından bir kupa takdim edildi.
Bu sonuçla beraber Napoli puanını 76'ya yükseltirken, Genoa 28 puanda kalıp 19. sıradan kurtulamadı.
Ligin son haftasında Napoli deplasmanda Spezia ile oynarken Genoa kendi evinde Bologna ile karşılaşacak.
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