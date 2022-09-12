Loris Karius resmen Newcastle United'da!

Newcastle United, 29 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 19:52
Loris Karius resmen Newcastle United'da!
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Newcastle United, Alman kaleci Loris Karius'un transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kaleci ile ocak ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca kontratta sezon sonuna kadar uzatma maddesi yer aldığı aktarıldı.

Loris Karius, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında kiralık olarak


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