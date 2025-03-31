Loris Karius, sezonu kapattı
Schalke'nin file bekçisi Loris Karius, kas sakatlığı sebebiyle sezonu kapadı.
Schalke'ye Alman kaleci Loris Karius'dan kötü haber geldi.
Almanya Bundesliga 2 ligi ekiplerinden Schalke'nin 31 yaşındaki kalecisi Karius, sol baldırında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Schalke'nin ocak ayında sözleşme imzaladığı Karius'un sözleşmesi 30 Haz 2025 yılında sona eriyor.
Etiketler: #sakatlık #loris karius #Schalke 04
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