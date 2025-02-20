Los Angeles Lakers kendi evinde mağlup!

Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) erteleme maçında kendi evinde ağırladığı Charlotte Hornets'e 100-97 mağlup oldu.

Los Angeles Lakers kendi evinde mağlup!
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Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:20

NBA'e bir maçla devam edildi.

Geçen ay Los Angeles bölgesindeki orman yangınları nedeniyle ertelenen maçta Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers'ı 100-97 yendi.

Maçı kazanan Hornets'te Miles Bridges 29 sayı, LaMelo Ball ise 27 sayı kaydetti.

Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 11 asist, 7 ribaunt kaydederken Luka Doncic ise 14 sayı, 11 ribaunt, 8 asist ile maçı tamamladı.


Etiketler: #Los Angeles Lakers #charlotte hornets #nba

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