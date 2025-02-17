LeBron James, NBA kariyerinde bir ilki yaşadı

NBA All-Star'da ilk 5'te seçilen LeBron James, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. James, All-Star'da bir rekorunu geliştirirken bir rekorun sonuna geldi.

LeBron James, NBA kariyerinde bir ilki yaşadı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:46

NBA'de 74. All-Star hafta sonu San Francisco'daki Chase Center'da gerçekleşti. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen All-Star maçını Shaquille O'Neal'ın takımı Team Shaq kazandı.

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NBA All-Star'da açıklanan ilk beşlerde yer alan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

James, All-Star maçında forma giyemese de bir rekorunu geliştirdi. Yıldız basketbolcu kariyerinde NBA All-Star'a 21. kez seçildi ve bu alandaki rekorunu sürdürdü.

Sakatlığıyle ilgili LeBron James, "Bu sabah çok daha iyi olacağını umuyordum ancak hala istediğim gibi değilim. 30 maçımız kaldı ve ligdeki play-off mücadelesini sürdürmek istiyorum. Kendime dikkat etmenin önemli olduğunu düşündüm" dedi.

NBA'de 2005 yılından bu yana her All-Star maçında sahaya çıkan LeBron James ilk kez bir All-Star maçında yer almadı ve 20 yıl sonra forma giyemedi. James'in bu serisi ise 2025'te sona erdi.


Etiketler: #LeBron James #NBA All-Star #sakatlık

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