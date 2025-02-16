Mac McClung geceye damga vurdu: NBA All Star'da tarihe geçen smaç performansı

Yayınlanma: 16.02.2025 - 09:41

Güncelleme: 16.02.2025 - 09:41

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2025 organizasyonunun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı.

YETENEK YARIŞMASININ KAZANANI CAVS TAKIMI

ABD'nin San Francisco şehrindeki Chase Center'ın ev sahipliğindeki organizasyonun yetenek yarışmasında Donovan Mitchell-Evan Mobley (Cavs Takımı), Zaccharie Risacher-Alex Sarr (Çaylak Takımı), Chris Paul-Victor Wembanyama (Spurs Takımı) ve Draymond Green-Moses Moody (Warriors Takımı) parkeye çıktı.

Evan Mobley ve Donovan Mitchell, Yetenek Yarışması şampiyonluğunu finalde Moses Moody ve Draymond Green'i yenerek elde etti. Cavs Takımı, final turunda parkuru 1 dakika 0,3 saniyede geçti.

3 SAYI YARIŞMASINDA TYLER HERRO GALİP GELDİ

All-Star 3 Sayı Yarışması'nda ise Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Tyler Herro (Miami Heat), Buddy Hield (Golden State Warriors), Cameron Johnson (Brooklyn Nets) ve Norman Powell (Los Angeles Clippers) yer aldı.

Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, Larry Bird ve Craig Hodges'tan sonra 3 sayı yarışmasını üst üste 3 kez kazanan üçüncü oyuncu olmak için mücadele etti ancak başarısız oldu.

Lillard finale kalamazken, Miami Heat'ten Tyler Herro, son turda Golden State Warriors'tan Buddy Hield'ı yenerek NBA All-Star 2025 3 Sayı Yarışması'nı kazandı. Herro finalde 24 sayı atarken Buddy Hield 23 sayıda kaldı. Darius Garland ise final turunda 19 sayıyla üçüncü oldu.

SMAÇ YARIŞMASINDA MAC MCCLUNG'DAN TARİHİ PERFORMANS

Geçmiş yıllarda Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin kazandığı smaç yarışmasına ise son iki yılın şampiyonu Mac McClung'ın (Osceola Magic) yanı sıra Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs) ve Andre Jackson Jr (Milwaukee Bucks) katıldı.

NBA G Ligi takımı Osceola Magic'ten organizasyona katılan Mac McClung, final turunda San Antonio'lu Stephon Castle'ı geride bıraktı.

NBA Smaç Yarışması'nda üç tur için dört mükemmel smaç yapan McClung'ın, iki topu aynı anda potaya soktuğu ve bir arabanın üzerinden yaptığı smaçlar geceye damgasını vurdu.

Mac McClung, Nate Robinson'dan sonra smaç yarışmasını 3 kez kazanan ilk basketbolcu oldu. Ayrıca McClung smaç yarışmasında üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.