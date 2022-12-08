Louis Van Gaal'den ilginç sözler: "Dudaktan öpüşüyoruz"
Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, Arjantin maçı öncesi konuştu. Deneyimli teknik adam, kendisi için, "Birlikte çalıştığım en kötü hoca" diyen Angel Di Maria'ya ilginç bir cevap verdi.
Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Arjantin ile karşılaşacak Hollanda'da teknik direktör Louis Van Gaal, basın toplantısında konuştu.
71 yaşındaki teknik adam, Arjantin'de Angel Di Maria'nın geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda kendisi için "Birlikte çalıştığım en kötü teknik direktör Van Gaal" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Angel Di Maria'nın bunu söylemesine çok üzüldüm. Yanımda Memphis Depay oturuyor. O da o zamanlar Manchester United'daydı ve aynı şeyleri yaşadık, şimdi Depay'la dudaktan öpüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
Di Maria konusu için açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "İnsanlar gülüyor ama Depay'ı o dönem Manchester United'da hücumcular listesinde son sıraya koymuştum. Bir teknik direktör sebepsiz olarak bunu yapmaz. Belki de yanlış bir karardı. Bakalım Arjantin maçında birbirimize ne kadar iyi davranacağız." diye konuştu.
Hollandalı teknik adam, "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusu karşısında ise, "Taktiklerimizi size açıklamayacağız. Kendi taktiklerimizi söylemek çok aptalca olur" cevabını verdi.
Hollanda, Arjantin ile Dünya Kupası'nın çeyrek final maçında 9 Aralık Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
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