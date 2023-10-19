Luan Peres'e Brezilya'dan talip
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi Luan Peres'e Brezilya'dan talip çıktı.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Luan Peres'e Brezilya'dan talip çıktı...
Brezilya basınına göre; Brezilya ekibi Santos, Fenerbahçe'de istenmeyen adamlardan biri olarak kabul edilen tecrübeli futbolcuya talip oldu.
Oyuncuyu Santos taraftarlarının çok istediğine vurgu yapıldı.
Bu sezon 3 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 270 dakika süre aldı.
Oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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