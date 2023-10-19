Yayınlanma: 19.10.2023 - 08:27

Güncelleme: 19.10.2023 - 08:27

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Luan Peres'e Brezilya'dan talip çıktı...

Brezilya basınına göre; Brezilya ekibi Santos, Fenerbahçe'de istenmeyen adamlardan biri olarak kabul edilen tecrübeli futbolcuya talip oldu.

Oyuncuyu Santos taraftarlarının çok istediğine vurgu yapıldı.

Bu sezon 3 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 270 dakika süre aldı.

Oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.