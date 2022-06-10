Lucas Biglia, Medipol Başakşehir'de
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, son olarak Fatih Karagümrük forması 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı.
Arjantinli orta saha oyuncusu, Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fatih Karagümrük'ün kaptanlığını da yapan Biglia, kırmızı-siyahlı takımla 72 maça çıkarken; 5 gol, 7 asistlik performans gösterdi.
Eylül 2020'de Karamgürük'e gelen Biglia, bonservis bedeli olmadan Başakşehir'e transfer oldu.
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