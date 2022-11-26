Lucas Hernandez, futbolu bırakmayı düşündü!

Fransa'nın, Avustralya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lucas Hernandez'in futbolu bırakmayı düşündüğü belirtildi. Fransız yıldızın yakın çevresi ve annesi Laurence Py'nin onu bu düşünceden vazgeçirdiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2022 Cumartesi, 18:43
Lucas Hernandez, futbolu bırakmayı düşündü!
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Fransa'nın, Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçının henüz 13. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Lucas Hernandez için flaş bir iddia gündeme geldi.

Fransa'nın yüksek tirajlı spor gazetesi L'Equipe, Hernandez'in sakatlığı sonrası futbolu bırakmayı düşündüğünü yazdı.

26 yaşındaki futbolcunun yakın çevresi ve annesi Laurence Py'nin bu düşünceden oyuncuyu vazgeçirdiği ifade edildi.

Avustralya karşılaşmasında sağ diz ön çapraz bağları kopan Lucas Hernandez, kariyerinde daha önce de iç bağlar sakatlığı, diz sakatlığı, kas demeti yırtığı gibi önemli sakatlıklar yaşadı.

Bayern Münih'te forma giyen Fransız futbolcunun, Alman deviyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.


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