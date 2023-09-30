Lucas Torreira'ya radarda! İspanyol ekibinin transferdeki ilk hedefi..

Yayınlanma: 30.09.2023 - 11:31

Güncelleme: 30.09.2023 - 11:31

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya sürpriz bir talip çıktı.

Sporx'te yer alan habere göre, Celta Vigo'nun Uruguaylı futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Celta Vigo'nun Torreira'yı öncelikli hedef olarak belirlediği ve ara transfer döneinde görüşmelerin başlamasının beklendiği ifade edildi.

27 yaşındaki futbolcunun adı daha önce de İtalyan ekipleriyle anılmıştı.

Galatasaray'ın geçen yaz kadrosuna kattığı Torreira'nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.