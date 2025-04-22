Luis Figo: "Ronaldo, 42 yaşında bile gol atar!"
Portekiz futbolunun efsane isimi Luis Figo, Cristiano Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda neler yapabileceği hakkında düşüncelerini açıkladı.
Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Luis Figo, Cristiano Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda da Portekiz Milli Takımı'nın lideri olabileceğini söyledi. Figo, 40 yaşını geride bırakan yıldız futbolcunun ilerleyen yaşına rağmen hala üst düzeyde oynayabildiğini vurguladı.
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Ronaldo, bu sezon da 30 gol barajını aşarak ilerleyen yaşına rağmen etkileyici performansını sürdürdü. Milli takım kariyerinde ise 219 maçta 136 gole ulaşan dünya yıldızının, yakın zamanda milli takımı bırakma gibi bir düşüncesi olmadığı biliniyor.
"42 YAŞINDA DA ATAR"
Madrid'de katıldığı bir etkinlikte konuşan Luis Figo, Ronaldo'nun fiziksel durumu ve mentalitesiyle örnek bir sporcu olduğunu belirterek, "2026 Dünya Kupası'nda ilk 11'de başlayabilir. Karar verici olabilir. Bekleyip görmemiz lazım. Ama Cristiano, profesyonelliği, yeteneği ve çalışma disipliniyle tüm dünyaya örnek. 40 yaşında da 42 yaşında da gol atar. O her zaman gol atar. Bu gollerin ne kadar belirleyici olacağını ise zaman gösterecek. Ama biz Portekizliler olarak umarız her zaman belirleyici olur." dedi.
Spor Haberleri
- Ange Postecoglou sezon sonu Tottenham'a veda ediyor!
- Dursun Özbek'ten Fenerbahçe göndermesi!
- Manchester City'nin hedefi Diogo Costa!
- Luis Figo: Ronaldo, 42 yaşında bile gol atar!
- Gloria Özaltın Championship'te şampiyonlar belli oldu
- Galatasaray'da kombine yenileme dönemi başladı
- Granit Xhaka'dan Galatasaray'a kötü haber!
- Minguzzi Tribünü çocuk taraftarlara ücretsiz!
- MKE Ankaragücü'nden taraftarına bilet jesti
- Galatasaraylı eski futbolculardan Cizre'de dostluk maçı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
- O işçi tutuklandı!
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özgür Özel'den traktör sayısı yanıtı
- Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu
- Eurofighter’ı getirecek adım
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Bahçeli erken seçimi zorlayabilir mi?
- Yolsuzluk sadece buz dağının görünen kısmı