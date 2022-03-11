Luis Suarez, Premier Lig'e geri dönüyor

11 Mart 2022 Cuma, 19:49

Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez için flaş bir iddia geldi.

İngiliz basınına göre, Aston Villa'nın Luis Suarez ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde Liverpool'dan takım arkadaşı olan Steven Gerrard'ın İngiliz ekibinin başında olmasından dolayı Suarez'in de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Ayrıca Uruguaylı oyuncuyla Ajax'ın yanı sıra, MLS Ligi ve Brezilya'dan bazı kulüplerin takipte olduğu ifade edildi.

Suarez, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 35 maçta 11 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.