Luis Suarez'den gözyaşları içinde veda!
Uruguay Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Luis Suarez, Paraguay karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle milli takıma veda etti.
Dünyaca ünlü golcü Luis Suarez, milli takım kariyerini sonlandırdı. 37 yaşındaki futbolcu, Paraguay ile oynanan karşılaşmada son kez Uruguay Milli Takımı'nın formasını giydi.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA
Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, Uruguay’ın Montevideo kentinde yer alan Centenario Stadyumu'nda Paraguay ile oynanan 2026 Güney Amerika FIFA Dünya Kupası Güney Amerika eleme maçının ardından düzenlenen törenle, Uruguay milli takımından emekli oldu. Luiz Suarez törende duygusal anlar yaşadı.
MİLLİ FORMAYLA 69 GOLÜ VAR
Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı ile 142 maça çıktı. Tecrübeli santrfor bu karşılaşmalarda 69 gol atma başarısı gösterdi.
Etiketler: #uruguay #luis suarez #milli takım
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