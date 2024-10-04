Luis Suarez'den Marcelo Bielsa'ya tepki: "Selam veremiyorduk"
Inter Miami forması giyen Luis Suarez, Uruguay Milli Takım Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'yı eleştiren bir açıklama yaptı.
Inter Miami forması giyen Luis Suarez, Uruguay Milli Takım Teknik Direktörü Marcelo Bielsa ile ilgili sert açıklamada bulundu.
Luis Suarez yaptığı açıklamada, "Copa America sırasında takımın konsantrasyonu bozulmasın diye konuşmadım. Uruguay antrenman tesislerinde personelin içeri girmesi, bizi selamlaması veya bizimle yemek yemesine izin verilmiyordu. Hatta içeri girmek için hangi kapıya kullandıklarına bile dikkat etmeleri gerekiyordu. Bu kalbimi çok incitti." dedi.
Uruguaylı futbolcu, "Marcelo Bielsa'nın oyunculara muamelesi hiç iyi değil. Birçok oyuncu, Bielsa'dan 'iyi günler' veya 'merhaba' sözlerini duymak için görüşme gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli golcü ayrıca, "Bielsa ile konuşmaya gittim ve karşısına oturdum. 5-6 dakika boyunca yüzüne bakarak oyuncuların rahatsızlığını ve sıkıntılarını anlattım. Bana sadece 'çok teşekkür ederim Luis' dedi. 5-6 dakika boyunca bana hiçbir cevap vermedi." diye konuştu.
Spor Haberleri
- Samsunspor, yerini korumak istiyor
- Luis Suarez'den Bielsa'ya tepki: Selam veremiyorduk
- Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykeli dikildi
- Thomas Reis: 'Fenerbahçe'den önemli'
- Rizespor'a Rachid Ghezzal şoku!
- Konyaspor'dan A Milli Takım kadrosuna tepki
- Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi
- Gedson Fernandes'e milli takım müjdesi
- Marsilya'nın konuğu Angers
- Napoli'nin konuğu Como!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tepkiler sonrası' yeniden gözaltı!
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...
- 'Bu alçakları mahkûm ettireceğim'