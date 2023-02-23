Luiz Adriano, 16 yıl sonra Internacional'de!

Brezilya ekibi Internacional, Antalyaspor forması giyen Luiz Adriano'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 09:25
Luiz Adriano, 16 yıl sonra Internacional'de!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Luiz Adriano ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Luiz Adriano ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Luiz Adriano'ya verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.

Antalyaspor formasıyla son iki sezonda 38 lig ve kupa maçına çıkan 35 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 8 gol kaydetti.

Bu arada, Brezilya ekibi Internacional'a transfer olan Luiz Adriano, sosyal medya hesabındaki mesajında, Antalyaspor formasıyla Türkiye'de güzel günler geçirdiğini aktardı.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Brezilyalı forvet, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle de Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.


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